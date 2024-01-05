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ÇORUM'da İ.K.'nın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki polis otosuna çarptı - Son Dakika
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ÇORUM'da İ.K.'nın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki polis otosuna çarptı

Çorum'da İ.K.'nın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki polis otosuna çarptı. Kazadan sonra kaçan sürücü İ.K. evinde yakalanırken, araçta bulunan S.K. da gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı.

ÇORUM\'da İ.K.\'nın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki polis otosuna çarptı
05.01.2024 - 22:46,  Güncelleme: 22:47
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ÇORUM'da İ.K.'nın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki polis otosuna çarptı. Kazadan sonra kaçan ve evinde yakalanan sürücü İ.K. alkollü çıkarken, hafif ticari araçta bulunan S.K. da gözaltına alındı.

Olay Çorum'un Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.K.'nın kullandığı 19 ABL 129 plakalı hafif ticari araç, geri geri gelerek park halindeki sivil bir araca, ardından içerisinde polislerin bulunduğu ekip otosuna çarpıp kaçtı. Ekipler, İ.K. ile birlikte S.K.'nın da içinde olduğu aracın peşine düştü. Ekin Caddesi üzerinde araçtan inip yaya olarak kaçan S.K., ara sokaklardaki takip sonucu yakaladı.

Polis yaptığı araştırmada kaçan araç sürücüsü İ.K. ise evinde bulundu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye kaza tespit tutanağı hazırlandıktan sonra 30 bin TL para cezası uygulandı. İki şüpheli de gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Çorum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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