Çorum'da Anız Yangını: Ağaçlık Alan ve Yerleşim Yerleri Tehdit Altında
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde hasat sonrası anız yangını çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının Çorum Şehitliği'ni de içeren ağaçlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramaması için müdahale ediyor.
Çorum'da yerleşim yeri yakınında başlayan anız yangınına müdahale ediliyor.
Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde kısa süre önce hasat edilen bir tarlada anız yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İçinde Çorum Şehitliği'nin de bulunduğu ağaçlık alan ile yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için ekipler çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Anız Yangını: Ağaçlık Alan ve Yerleşim Yerleri Tehdit Altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?