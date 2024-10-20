Çorum\'da Araç Ayna Vandalizmi

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Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caddede park halindeki çok sayıda aracın aynalarını kırdı.

Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde park halindeki 15 aracın aynaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Araç sahiplerinin ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Mağdur olan araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.