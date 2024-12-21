Çorum\'da Araçlara Silahlı Saldırı

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Çorum'da park halindeki iki hafif ticari araca silahla ateş edilerek zarar verildi.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde ile Beytepe 7. Sokak'ta park halinde bulunan aynı marka, renk ve tipteki O.Y'ye ait 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araç ile E.Y'ye ait 05 KF 585 plakalı hafif ticari araca, motosikletli üç kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede olay yerinde ve araç içlerinde boş kovanlar bulundu, araçlarda hasar meydana geldi.

Polis, kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.