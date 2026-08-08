Çorum\'da Balya Makinesinde Yangın

ÇORUM'un Alaca ilçesinde balya makinesinde çıkan anız yangınında 500 dönüm alan zarar gördü. Yangında 450 saman balyası küle dönerken, bir traktör de kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde Alaca ilçesi Balçıkhisar köyünde balya makinesinden kaynaklı anız yangını çıktı. Çiftçilerin tarlada çalışma yaptığı sırada balya makinesinde başlayan yangın, kısa sürede hasadı yapılmış tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. 500 dönüm alandaki anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söldürüldü. Yangında 450 saman balyası küle dönerken, alevlerin ortasında kalan bir traktör kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.