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Çorum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Sadık D. (23) idaresindeki hafif ticari araç buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumları iyi. Buzlanmaya karşı önlemler alınmaya başlandı.

Çorum\'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı
22.01.2024 - 09:33,
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Çorum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Sadık D. (23) idaresindeki 05 FF 530 plakalı hafif ticari araç, Çorum- Samsun kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında, buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Salim D. (53), Seda D. (31), Ali E.D.(6), Sevgi D.(49) ve Hasan K.C. (15) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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