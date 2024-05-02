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??????? Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta B.Y. (22) ile G.Y. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.Y, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

B.Y, vatandaşlar tarafından otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralının yakını olduğu öğrenilen ve fenalaşan bir kadın ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.