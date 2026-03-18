Çorum\'da Cip Devrildi: 3 Yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde cipin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
E. U. idaresindeki 06 FOB 089 plakalı cip, Mecitözü-Amasya karayolu Figani köyü mevkisinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Ardından alt yola devrilen otomobildeki sürücü ile 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
