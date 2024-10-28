Çorum\'da Cumhuriyet Bayramı Törenleri

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Çorum'un ilçelerinde törenler yapıldı.

Uğurludağ Kaymakamı Yunus Emre Kandemir, ve Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Oğuzlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları Oğuzlar'da başladı.

Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İskilip

İskilip'te 29 Ekim Cumhuriyet Kutlamaları, Hükümet Konağı bahçesindeki çelenk töreniyle başladı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat'ın Atatürk Büstü'ne çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Kaymakam Polat'ın yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Musa Koruyan, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Adem Gökkuş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile vatandaşlar katıldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu saat 14.00'te başladı.

Bisikletleriyle Kral Mezarlarının önünde toplanan vatandaşlar, ilçenin tarihi bölgelerinde pedal çevirdi.

PTT önünde sona eren turun ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Bayat

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kargı

Kargı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri başladı.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ile siyasi partilerin temsilcileri, emniyet ve askeri personel, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.