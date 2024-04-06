Çorum\'da Dilenciye Yapılan İşlemde 15 Bin 75 Lira Bulundu

Çorum'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 15 bin 75 lira bulundu.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik "Beyaz Mendil" operasyonu düzenledi.
Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan İbrahim T, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.
Burada yapılan üst aramasında İbrahim T'den 15 bin 75 lira çıktı.
Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, İbrahim T'ye idari para cezası uygulandı.
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