Çorum\'da \'Dur\' İhtarına Uymayan Araç Trafikten Men Edildi

Güncel

Çorum'da "dur" ihtarına uymayan araç trafikten men edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayan bir otomobili, Gülabibey Mahallesi Vatan Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Sürücüsüne ulaşılamayan otomobilin plakasına 10 bin 292 lira ceza kesildi. Trafikten men edilen araç otoparka kaldırıldı.

Uygulamada durdurulan bir otomobilin sürücüsüne de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 31 bin lira ceza uygulandı.