Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Hacettepe Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Miraç K. (10) elektrik akımına kapıldı. Bayılan çocuk ve aynı noktaya giden akrabası Durdu K. (64) hastaneye kaldırıldı. Miraç K. hayati tehlike nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, Durdu K'nin tedavisi Sungurlu Devlet Hastanesinde devam ediyor.

27.04.2024 20:31
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik akımına kapılan biri çocuk 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hacettepe Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Miraç K. (10), bahçedeki tellere dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı.

Elektrik çarpması nedeniyle bayılan çocuk, ailesi tarafından araçla Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay sırasında Miraç K'nin yere düşen terliğini almak için aynı noktaya giden akrabası Durdu K. de (64) akıma kapılması sonucu yaralanarak, araçla aynı hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Miraç K, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Durdu K'nin ise Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

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