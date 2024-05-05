Çorum'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çorum'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Çorum\'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Çorum Gazi Caddesi Stat Kavşağı'ndaki elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Trafoya gelen akımın kesilmesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

05.05.2024 19:49
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Çorum'da elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Caddesi Stat Kavşağı'ndaki elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle yangın çıktı.

Trafodan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Trafoya gelen akımın kesilmesinin ardından yangın Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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