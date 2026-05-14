Çorum'da Engelliler Haftası Kutlandı

14.05.2026 14:35
Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim okullarınca "Ortak Sahne Gösterisi" programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda yapılan etkinlikte Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri konser verdi.

Gösteriler kapsamında 100. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri mehteran gösterisi, "Üsküdar'a giderken" oyunu ve defile sunarken, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Karagöz-Hacivat gösterisi, dans, şiir, zeybek ve şarkı performansları sergiledi.

Çorum Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri "Balta balta" ve "Edalı modalı yar", Şirinler Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri ise "Baby shark", "Kırk ayak" ve "Heykel" gösterilerini sundu.

Programda ayrıca Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri bayrak rondu ve bayrak ritim gösterileri gerçekleştirirken, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Kafkas halk oyunları ve vals gösterisiyle sahne aldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, program sonunda yaptığı konuşmada, öğrencilerin azim ve başarılarının toplum açısından büyük değer taşıdığını belirterek, emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Programa Vali Yardımcısı Mercan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cihan Türkmen ve Tahir Demir, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

