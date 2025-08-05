Çorum'da Geçici Barınma İçin Rezerv Konut Projesi

Çorum Belediyesince kentsel dönüşüm projelerine katılan vatandaşların geçici barınma problemini ortadan kaldırmak amacıyla rezerv konutlar inşa edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha modern, güvenli ve depreme dayanıklı yaşam alanları oluşması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verildi.

Dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla, kentsel dönüşüm sürecine giren vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla rezerv konut projesi hayata geçirildi.

Çorum Belediyesi iştiraki BELTAŞ AŞ bünyesinde kurulan özel birim aracılığıyla, belediye kontrolünde inşa edilecek konutlar, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların kullanımına sunulacak.

Mülkiyeti belediyeye ait Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 30 dekarlık alanın 16 dekarında etaplar halinde rezerv konutlar inşa edilecek.

Projenin uygulanması için şirketin sermaye artırımına gitmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Projenin sürdürülebilirliği ve uygulama gücünün artırılması amacıyla, belediye iştirakine 317 milyon lira tutarında ayni sermaye desteği sağlanması için hazırlık yapıldı. Bu teklif, Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda görüşülecek. Sermaye artışıyla birlikte belediyenin rezerv konut üretiminde daha aktif ve güçlü bir rol üstlenmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.