Çorum\'da Genç Arıcılar İstihdam Ediliyor

Güncel

Çorum'da arıcılığın bilimsel yöntemlerle yapılmasının yaygınlaştırılması ve gençlere istihdam sağlanması amacıyla Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliğince hayata geçirilen "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında genç arıcı adayları, kentteki sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Arıcılık sektöründe yaş ortalamasının gençleştirilmesi, eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin meslek sahibi olmasının hedeflendiği proje çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı'nda Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Çorum'un önde gelen sanayi kuruluşları ile Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği stant açarak, projeyle belirlenen 15-29 yaş aralığındaki 50 genç arıcılık konusunda bilgilendirildi.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, birlik olarak üreten gençlere ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Doğadaki kültür bitkilerinin tamamı, arılar tarafından tozlanıyor. Dünyamızın, yaşamımızın devam edebilmesi için arılara ihtiyacımız var. Proje ile gençlere can suyu verdik. Aldıkları eğitim ve gördüklerini üretime dönüştürecekler." dedi.

Saygı, proje kapsamında 50 gence otuzar kovan vereceklerini kaydetti.

Proje Koordinatörü Ömer Arslan da projeye, "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan" ismini verdiklerine dikkati çekerek, ekolojik denge ve Kovid-19 salgını döneminde yaşanılan tecrübeden sonra dünyayı güzelleştirecek bir canlıyı projelerine konu ettiklerini söyledi.

Programa katılan Vali Yardımcısı Tamer Orhan da firmaların açtığı stantları gezerek bilgi aldı.

Etkinlikte katılımcılara arı şerbeti ikram edildi.