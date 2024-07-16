Çorum'da Gıda Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Çorum'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fırın ve açıkta gıda satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte gıda güvenliğinin öneminin arttığını belirterek, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere yasal işlem başlatıldığına dikkat çeken Göktekin, vatandaşların olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na ihbar etmeleri gerektiğini vurguladı.

16.07.2024 18:01
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Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün fırın ve açıkta gıda satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, yaptığı yazılı açıklamada, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte gıda güvenliğinin öneminin arttığını belirtti.

Halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimleri artırdıklarını aktaran Göktekin, "Vatandaşlarımızın sofralarına güvenle ulaşabilecekleri gıdaları temin etmelerini sağlamak için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda güvenliğinin daha da önem kazandığının bilincindeyiz. Bu sebeple denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldığına dikkati çeken Göktekin, şunları kaydetti:

"Denetimlerimizde hijyen kurallarına uymayan, ürünlerini uygun koşullarda muhafaza etmeyen ve tüketicinin sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı yasal çerçevede gereken tüm adımları atıyoruz. Amacımız ceza vermek değil, ancak kurallara uymayanların da gerekli yaptırımlarla karşılaşacağını belirtmek isterim."

Göktekin, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na ihbar etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Çorum, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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