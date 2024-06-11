Çorum'da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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Çorum'da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çorum\'da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çorum'da Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Emin Serdar K. idaresindeki hafif ticari araç ile Umut Y'nin kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

11.06.2024 06:35
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Çorum'da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emin Serdar K. idaresindeki 19 TV 393 plakalı hafif ticari araç ile Umut Y'nin kullandığı elektrikli motosiklet, Kunduzhan Mahallesi Aşık Paşa Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının yoğun bakıma alındığı hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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