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Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından hafif ticari araç, otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum\'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
06.01.2024 - 19:07,
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ÇORUM'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hafif ticari araç, çarpıştığı otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Çorum- Samsun karayolu 5. kilometresinde Baraj yol kavşağında meydana geldi. Mücahit Tepe yönetimindeki 55 ADE 907 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Ahmet Tunay Ünlü yönetimindeki 19 ACJ 873 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirdiği araçlar, yoldan çıktı. Kaza sonrası hafif ticari araç, otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.

Kazada, yaralanan sürücülerden Ahmet Tunay Ünlü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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