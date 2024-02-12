Çorum'da Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Çorum'da Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 5 araç sürücüsüne toplamda 74 bin 849 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi ve bir kişiden 21 adet sentetik hap ele geçirildi.

12.02.2024 19:59  Güncelleme: 20:01
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ÇORUM'da huzur ve güven uygulamasında 5 araç sürücüsüne 74 bin 849 TL para cezası uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde belli periyotlarla gerçekleştirilen suç ve suçluyla mücadeleye yönelik uygulamalarını sürdürdü. Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri eş zamanlı olarak kentin belirli noktalarda uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda araçlar tek tek durduruldu. Araç sürücüleri ve yolcuların üst yoklaması yapılırken, 284 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) ve 107 aracın sorgusu yapıldı.5 araç sürücüsüne 74 bin 849 TL para cezası uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi. Bir kişiden de 21 adet sentetik hap elde edildi. (DHA)

Çorum\'da Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
Kaynak: DHA

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