Çorum'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı

Çorum'un Karacaköy köyünde bir inşaat iskelesi çökmesi sonucu Şeref K. (49) ve Muzaffer İ. (43) isimli işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

30.08.2024 00:16
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Çorum'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Karacaköy köyünde bir inşaatta çalışan Şeref K. (49) ile Muzaffer İ.(43), iskelenin çökmesi sonucu 4 metre yüksekten yere düştü.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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