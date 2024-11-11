Çorum'da İşçi Servisi ve Traktör Çarpıştı - Son Dakika
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Çorum'da İşçi Servisi ve Traktör Çarpıştı

Çorum'da işçi servisi ile traktör çarpıştı, 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

11.11.2024 22:59
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1) ÇORUM'DA İŞÇİ SERVİSİ İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 16 YARALI

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Osmancık kara yolu Kargı köyü mevkiinde meydana geldi. M.A. idaresindeki inşaat işçilerinin bulunduğu işçi servisi, yola çıkan K.A.'nın kullandığı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.A. ile birlikte serviste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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