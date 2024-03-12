Çorum Oğuzlar İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Çorum Oğuzlar İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

Çorum Oğuzlar İlçesinde İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Programı Düzenlendi

Çorum Oğuzlar İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okudu ve oratoryo sahneledi. Programda ayrıca resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

12.03.2024 13:51
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Çorumun Oğuzlar ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Oğuzlar Ortaokulu konferans salonundaki program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul öğrencisi Ecrin Kiraz'ın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirini okuduğu etkinlikte Türkçe öğretmenleri Gamze Özenç ve Semra Kizir yönetiminde "İstiklal Marşı Oratoryosu" sahnelendi.

Kaymakam Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, gösterinin ardından ilçede İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Uğurludağ

Uğurludağ ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, şiirler okuyup piyes ve oratoryo sahneledi.

Uğurludağ Ortaokulu konferans salonundaki etkinliği Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı, Belediye Başkanı Remzi Torun, öğretmen ve öğrenciler izledi.

Kaymakam Katırcı, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Oğuzlar İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

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