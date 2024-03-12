Çorum Oğuzlar İlçesinde İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Programı Düzenlendi

Fatih Belediyesi, Karagöz sergisi düzenledi

Fatih Belediyesi, ünlü Karagöz ustası Hayali Küçük Ali'nin 50. vefat yılı dolayısıyla Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde bir sergi düzenledi. Sergide Hacivat ve Karagöz oyunu da sahnelendi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, serginin Fatih'te sanatı yaşatma ve sanatçılara destek olma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Karagöz oyununun Osmanlı kültürünü ve İstanbul folklorunu yansıttığını vurgulayan Turan, serginin UNİMA'nın Türkiye Milli Merkezi ile ortak gerçekleştirildiğini söyledi. Sergi süresince her cumartesi ve pazar günü Karagöz oyunları sahnelenecek.