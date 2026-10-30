Çorum'da izinsiz kazı iddiasında 2 patlayıcı düzeneği bulundu, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da izinsiz kazı iddiasında 2 patlayıcı düzeneği bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

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Çorum'da izinsiz kazı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Valiliğe göre şüphelilerin adreslerinde 2 patlayıcı düzeneği, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 taş ve mermer sütun ele geçirildi.

Çorum'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte izinsiz kazı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada şüpheli ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 2 patlayıcı düzeneği, yer altı görüntüleme cihazı, dedektör, pirinç el arama çubuğu, yılan kamera ve kazı araçları ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 taş ve mermer sütun ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da izinsiz kazı iddiasında 2 patlayıcı düzeneği bulundu, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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