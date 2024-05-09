Çorum\'da Kaçak Elektrikle Bitcoin Madenciliği Yapan Kişi Gözaltına Alındı

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Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak yollarla elde edilen bilgisayar malzemeleri ve kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Özhan Mahallesi'ndeki atıl çorap fabrikası binasında gümrük kaçağı cihazlarla bitcoin madenciliği tesisi kurduğu belirlenen S.A. (29), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, fabrika binasında çalışır durumda bitcoin madenciliğinde kullanılan 16 elektronik cihaz ele geçirildi.

Burada yapılan incelemede, ayrıca binaya kaçak elektrik hattı çekildiği tespit edildi.

S.A. gözaltına alınırken, gümrükten kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen cihazlara da el konuldu.

Öte yandan ekiplerin tesiste arama yapması, polis kamerasıyla kaydedildi.