Çorum\'un Ortaköy ilçesinde kadınlara sebzelerde fide yetiştiriciliği eğitimi verildi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde kadınlara yönelik "Sebzelerde Fide Yetiştiriciliği" eğitimi verildi.
Şapinuva Kadeş Derneğince Ortaköy 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda organize edilen eğitim programı kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğünden Şükran Doğan, kadınlara fide üretmenin detaylarını anlattı.
Seralarda fidelerin hangi koşullarda yetiştirilebileceği ve verimin artırılması için neler yapılması gerektiğini anlatan Doğan, ayrıca toprak, sulama, gübreleme ve yetiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken ayrıntıları paylaştı.
Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İspir, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, ilçede girişimci adaylarını teşvik etmek amacıyla eğitim programları düzenlediklerini söyledi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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