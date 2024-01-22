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Çorum'da Karşı Yönden Gelen Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Karşı Yönden Gelen Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un Yeniyol Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, Aydın G. ve Emre T. isimli sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan Aydın G, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum\'da Karşı Yönden Gelen Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı
22.01.2024 - 16:59,
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Çorum'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

Aydın G. (50) idaresindeki 34 CFY 977 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre T'nin (39) kullandığı l19 AF 143 plakalı otomobil Yeniyol Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Aydın G, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da Karşı Yönden Gelen Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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