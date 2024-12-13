Çorum'da Kaza: Umut Can ve Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da Kaza: Umut Can ve Babası Hayatını Kaybetti

Çorum\'da Kaza: Umut Can ve Babası Hayatını Kaybetti

Çorum'da bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Umut Can Yoldaş ve babası Abdullah Yoldaş toprağa verildi. Umut Can'ın cenazesinde taraftarı olduğu Çorum Futbol Kulübü forması konuldu.

13.12.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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ÇORUM'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Umut Can Yoldaş (27) ve babası Abdullah Yoldaş toprağa verildi. Umut Can Yoldaş'ın tabutunun üstüne taraftarı olduğu Çorum Futbol Kulübü forması konuldu.

Kaza, dün Alaca ilçesi Elicek köyü Çorum- Yozgat kara yolunda meydana geldi. N.S.'nin kullandığı 05 ADM 440 plakalı kamyon, Umut Can Yoldaş'ın kullandığı 19 ACC 260 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Umut Can Yoldaş ve yanındaki babası Abdullah Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası N.S. gözaltına alındı.

Umut Can Yoldaş ve Abdullah Yoldaş'ın cenazesi öğle vakti Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Umut Can'ın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Çorum Futbol Kulübü'nün forması konuldu.

ÇORUM FK'DAN TAZİYE MESAJI

Çorum Futbol Kulübü taziye mesajını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, "Büyük taraftar ailemizin değerli bir ferdi, tribünlerimizin sevilen ismi Umut Can Yoldaş kardeşimizin ve kıymetli babası Abdullah Yoldaş'ın elim bir kazada vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Her zaman tribünlere kattığı enerjisi ve sevgisiyle hatırlanacak olan Umut Can'a ve babası Abdullah Yoldaş'a Allah'tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Kaza: Umut Can ve Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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