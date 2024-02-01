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Çorum'da Kendisini Bıçaklayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da Kendisini Bıçaklayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum\'da Kendisini Bıçaklayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir kişi, kendisini 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının, alkol aldıktan sonra tanımadığı kişilerce otomobille başka bir mahalleye getirildiği belirtildi.

01.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:47
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Çorum'da kendisini 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi Zafer 1. Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F.T. (46) olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda 3 bıçak darbesi olduğu tespit edilen F.T. tedavi altına alındı.

F.T'nin, Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy Tepesi mevkisinde alkol aldıktan sonra kendisini bıçakla yaraladığını ve ardından tanımadığı kişilerce otomobille Zafer 1. Sokak'a getirildiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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