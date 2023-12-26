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Çorum Sungurlu'da köprünün altına sıkışan kamyon kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum Sungurlu'da köprünün altına sıkışan kamyon kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir kamyon, Mostar Köprüsü'nün altına sıkıştı. Kamyonun lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarılması sağlandı. Araç, lastiklere tekrar hava basıldıktan sonra yoluna devam etti.

Çorum Sungurlu\'da köprünün altına sıkışan kamyon kurtarıldı
26.12.2023 - 20:33,
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde köprünün altına sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 09 ABA 49 plakalı kamyon, Fatih Mahallesi'nden Bahçelievler Mahallesi istikametine ilerlerken 3 metre yüksekliğindeki Mostar Köprüsü'nün altına sıkıştı.

Sürücü, bir müddet uğraşmasına rağmen aracı çıkaramayınca lastikçiden yardım istedi.

Kamyon, lastikçinin aracın lastiklerindeki havayı boşaltması sonucu geri manevrayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araç, lastiklere tekrar hava basılmasının ardından yoluna devam etti.

Kaynak: AA
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