Çorum'da maden ocağında toprak kayması riski nedeniyle işçiler eylem başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da maden ocağında toprak kayması riski nedeniyle işçiler eylem başlattı

Çorum\'da maden ocağında toprak kayması riski nedeniyle işçiler eylem başlattı

Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin, madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması nedeniyle yaklaşık 150 işçi eylem başlattı. Türkiye Kömür İşletmelerine ait, 220 kişinin çalıştığı maden ocağının işletmesini yapan özel şirketin yöneticileri, işçilerden yaklaşık 80'ini çağırarak, 6 ay süreyle ücretsiz izne gönderdiğini bildirdi. Maden işçileri, sendikaya üye olduklarından beri baskılara maruz kaldıklarını belirterek, işletme yöneticilerinin toprak kayması raporunu bahane ederek işçileri uzaklaştırmak istediğini ifade etti. İşçilerin eylemi sürerken, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ve CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, maden ocağı önünde işçileri ziyaret etti ve sorunun çözümü için çaba göstereceklerini belirtti.

09.05.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin, madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması nedeniyle yaklaşık 150 işçi eylem başlattı.

Türkiye Kömür İşletmelerine ait, 220 kişinin çalıştığı maden ocağının işletmesini yapan özel şirketin yöneticileri, işçilerden yaklaşık 80'ini çağırarak, 6 ay süreyle ücretsiz izne gönderdiğini bildirdi.

Bunun üzerine sendika üyesi yaklaşık 150 işçi, maden önünde eylem yapmaya başladı.

Maden işçisi Hakkı Kılıç, işçi adına yaptığı açıklamada, maden işçileri olarak kısa süre önce sendikaya üye olmalarından dolayı işletme yöneticilerinin işçileri toprak kaymasıyla ilgili raporu bahane ederek ocaktan uzaklaştırmak istediğini söyledi.

Sendikaya üye olduklarından beri baskılara maruz kaldıklarını belirten Kılıç, "Baskının sonucunda bugün bizi çağırdılar, '9 Mayıs itibarıyla sizi 6 ay ücretsiz izine gönderiyoruz' dediler. Bu yöre bizim, bu ocak bizim. Biz yöremize de ocağımıza da sahip çıkarız. Gitmiyoruz, buradayız, gecesi gündüzü yok bu işin. Ne zaman sonuçlanacaksa o zamana kadar buradayız." dedi.

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ve CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, maden ocağı önünde eylem yapan işçilerini ziyaret etti.

Temur ve Solmaz, işçilerle görüştükten sonra maden işletmesinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Temur, görüşmenin ardından işçilere yaptığı açıklamada, görüşmede kendilerine, Hacettepe Üniversitesinden ekiplerce hazırlanan raporda maden sahasında derin çatlakların oluştuğu, heyelan riski bulunduğu gerekçesiyle madende çalışmanın durdurulduğu ve işçilerin 6 ay ücretsiz izne çıkarıldığının söylendiğini bildirdi.

Temur, şirketin üst yöneticileri ile de birkaç gün içinde görüşmeler yaparak, sorunun çözümü için gayret edeceklerini belirtti.

Solmaz ise sorunun maden ocağında çözülemeyeceğini, işverenlerin iş güvenliğini gerekçe gösterdiğini, bir oldu-bitti ya da karartma belgelerle işçilerin işine son verilmesine müsaade etmeyeceklerini, işçilerle omuz omuza mücadele edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da maden ocağında toprak kayması riski nedeniyle işçiler eylem başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
20:12 Trabzon’da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
19:55 Meksika’da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 23:21:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da maden ocağında toprak kayması riski nedeniyle işçiler eylem başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement