Çorum'da Mesleki Eğitim Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Mesleki Eğitim Fuarı

14.05.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da düzenlenen fuarda meslek lisesi öğrencileri yeteneklerini sergiledi, eğitim vurgulandı.

Çorum'da Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen fuarda meslek lisesi öğrencileri, okullarında yaptıkları ürünleri ve bölümlerini tanıttı.

Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, burada yaptığı konuşmada, fuarın gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri açısından bir avantaj olduğunu söyledi.

Mercan, "Fuarda gençlerimizin geleceğin meslekleriyle tanışmaları, sanayiciliğin ve sanayinin eğitimle bütünleşmesi noktasında çok önemli." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli de mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin geleceğinde stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Mesleki eğitim anlayışının bilgiyi üretime, emeği değere dönüştürdüğü dile getiren Nedirli, "Meslek liselerimiz artık sadece diploma veren değil düşünen, tasarlayan, uygulayan, çözüm üreten ve hayata hazır bireyler yetiştiren eğitim kurumlarıdır." diye konuştu.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise il genelinde 23 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 7 çok programlı Anadolu lisesi ve 8 mesleki eğitim merkezi (MESEM) olmak üzere toplam 38 mesleki ve teknik eğitim kurumu bulduğunu anlattı.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 5 bin 317, MESEM'lerde ise 3 bin 286 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Çağlar, şunları kaydetti:

"Bugün fuar alanımızda merkezdeki 13 meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezimiz yer almaktadır. Öğrencilerimizin teknoloji, üretim, gastronomi, robotik ve kültürel alanlardaki çalışmaları sizlerle buluşacaktır. Ayrıca ortaokul öğrencilerimizi fuar alanımızı ziyaret ederek mesleki eğitimi yerinde tanımalarını hedeflemekteyiz."

Konuşmaların ardından 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi, Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise "Ahilik pabuç atma" draması ve kuşak bağlama töreni gerçekleştirildi.

Ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar, stantları gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Mesleki Eğitim Fuarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:26:18. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Mesleki Eğitim Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.