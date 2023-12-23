Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Evinde yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Yakup Doğan (67) sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Mimar Sinan 1. Cadde'deki evinde 20 Aralık'ta yakınları tarafından bulunan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı.
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