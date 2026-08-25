Çorum'da Mevlid Kandili Programı: Prof. Dr. Mustafa Karataş'tan Önemli Mesajlar - Son Dakika
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Çorum'da Mevlid Kandili Programı: Prof. Dr. Mustafa Karataş'tan Önemli Mesajlar

Çorum\'da Mevlid Kandili Programı: Prof. Dr. Mustafa Karataş\'tan Önemli Mesajlar
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Çorum'da Mevlid Kandili dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın katılımıyla program düzenlendi. Karataş, Hz. Muhammed'in öğretilerine vurgu yaparak Anadolu irfanı ve merhamet değerlerine dikkat çekti. Belediye Başkanı Aşgın da dua ve muhabbetin önemini vurguladı.

Çorum'da Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın katılımıyla Mevlid Kandili programı gerçekleştirildi.

Tarihi Çorum Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in kadına insan değeri vermeyi çocuğa çocuk değeri vermeyi ve merhameti öğrettiğini söyledi.

Karataş, "Herkes buğday gibi ben saman gibiyim diyen bir Anadolu irfanından geliyoruz. O yüzden bu milletin mayası sağlam. Bizi ne kadar uğraşsalar da birbirimize düşüremediler. Birbirimizin arasını açamadılar çünkü biz Muhammedi bir ahlaktan geliyoruz. Sevmeyi bilen bir milletiz." dedi.

Türbelerin, evliyaların Anadolu'da önemli olduğuna işaret eden Karataş, "Evliyaullahın elbette şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda, türbelerin ve evliyaullahın payı çok büyük. Onlar bizim tapumuz ve varlık sebebimiz. Bizden önce bu vatanın sahibi onlardı. Yerin altında yatanlar, yerin üstündekilerden daha fazla. Yerin altında yatanlar, yerin üstündekilerden daha kıymetli. Ancak bugün Allah dostunu aramak, bulmak istiyorsanız mezarlık yerine, aranızdaki insanlara kim koşturuyorsa, kim insanların yarasını sarıyorsa, kim kendi canını, malını ve zamanını fedakarca harcıyorsa gerçek Allah dostları onlardır. İslam dünyası bunu keşfettiğinde yükseldi, bunu kaybettiğinde geriledi." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise dua etmenin önemine dikkati çekerek, "Birbirinden kıymetli Mustafa Karataş Hocam gibi hocalarımızla meydanlarda buluşalım, dualarda buluşalım, muhabbette buluşalım. İnşallah günahsız ağızlarımızla birbirimize dua edelim ve dua dua yükselelim. Dua dua inşallah Efendimiz'in izinde ihya olalım, kendimizi yeniden diriltelim ve bu dirilişle beraber de Ümmet-i Muhammed'in huşusu olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Mevlid Kandili Programı: Prof. Dr. Mustafa Karataş'tan Önemli Mesajlar - Son Dakika

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