Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mesut Can Y'nin (19) kullandığı 19 ADB 943 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Bahar 15. Sokak'ta Mürsel Ö. (31) idaresindeki 26 AFU 562 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan genç, buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da motosiklet kazası: Bir yaralı - Son Dakika
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