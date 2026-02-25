Çorum'da iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Hakan U.B. idaresindeki 19 AEY 390 plakalı motosiklet ile Umut S'nin kullandığı 19 ADC 491 plakalı motosiklet, Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi Akşemseddin Cami kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
