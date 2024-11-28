Çorum'da park halindeki araçlara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Burak T. (18) idaresindeki 19 ADP 343 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde park halindeki iki araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada motosikletin çarptığı araçlarda da hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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