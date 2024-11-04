Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Suphi S. idaresindeki 19 AEN 751 motosiklet ile Abdullah A'nın kullandığı 19 AB 829 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Fen Lisesi 2. Sokak'ta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada motosiklete yolcu olarak bulunan Ceyda G. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?