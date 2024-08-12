Çorum'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Arslan Ç. idaresindeki 19 ACU 191 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi'nde Metin P.'nin kullandığı 19 DE 791 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?