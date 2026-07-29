Çorum\'da Narkotik Operasyonu: 55 Bin Hap Ele Geçirildi

Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.