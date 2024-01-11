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Çorum'da nesli tükenme riski altında bulunan vaşak ve yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi - Son Dakika
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Çorum'da nesli tükenme riski altında bulunan vaşak ve yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi

Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında vaşak, çakal, kızıl geyik, kara tavuk ve yaban domuzunun fotokapanlarla kaydedildiği belirtildi. İl genelinde 41 fotokapana yerleştirilen kameralarla yaban hayatının izlendiği ifade edilen açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 94 avcıya idari para cezası ve tazminat verildiği bilgisi paylaşıldı.

Çorum\'da nesli tükenme riski altında bulunan vaşak ve yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi
11.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:23
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Çorum'da nesli tükenme riski altında bulunan vaşak ile bazı yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılında Çorum'da fotokapanla vaşak, çakal, kızıl geyik, kara tavuk ve yaban domuzu görüntülendiği bildirildi.

İl genelinde yaban hayatının 41 fotokapanla izlendiği belirtilen açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde ise 94 kaçak avcıya 477 bin lira idari para cezası ve 70 bin lira tazminat verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çorum, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da nesli tükenme riski altında bulunan vaşak ve yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi - Son Dakika
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