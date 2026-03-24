Çorum'da Nevruz Coşkusu

24.03.2026 16:36
Çorum'da Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı; barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Çorum Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde organize edilen etkinlik, mehter gösterisiyle başladı.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, törende yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nın temsil ettiği barış ve kardeşliğin Çorum'dan başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya yayılmasını temenni etti.

Nayman, "İnanıyorum ki nevruz, taze başlangıçların ilimizde ve ülkemizde yeni başarıların ve umutların kapısını aralayacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Türk milletinin her zaman mazlumların umudu olduğuna dikkati çekerek, "Yakacağımız nevruz ateşi Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın özgürlük ateşi olsun. Onlar da yanan bahçelerini seyretmesinler, onların da tek ateşi inşallah nevruz ateşi olsun. Nasıl ki burada halaylarla, davullarla nevruzu kutluyorsak, Rabb'im tüm mazlum coğrafyanın çocuklarına da aynı burada olduğu gibi Nevruz Bayramı'nı kutlamayı nasip etsin." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise Nevruz Bayramı'nın 2010'da Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı koordinasyonunda Paris'te ve 2011'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutlandığını aktardı.

Bektaş, nevruzun sadece bayram değil, aynı zamanda kültürler arası köprü kuran evrensel bir değer olarak tüm dünyaya tanıtıldığını kaydetti.

Hasanpaşa Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu, programa katılanların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte, yumurta tokuşturma yapıldı, çeşitli yarışmalar düzenlendi, konser verildi.

Protokol üyeleri ayrıca, nevruz ateşinin üzerinden atladı, demir dövdü.

Programa, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi
LGS başvuruları başladı LGS başvuruları başladı
A Milli Takım’da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

16:33
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
