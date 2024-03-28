Çorum'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı.
Şükriye Ç. idaresindeki 06 MJG 05 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta, Ömer T'nin kullandığı 19 S 0087 plakalı öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.
Kazada serviste bulunan 15 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı - Son Dakika
Brezilya, Denizaltı Geliştirme Programı (ProSub) kapsamında Fransa ile ortaklaşa inşa ettiği üçüncü denizaltı olan Tonelero'yu denize indirdi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, denize indirme törenine katıldı. ProSub, Brezilya'nın en büyük ve en önemli uluslararası savunma işbirliği projesidir.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tatil bölgelerinden şehir merkezine akın eden turistler, Perşembe Pazarı esnafının yüzünü güldürdü. Sezon başlamadan yaşanan turist hareketliliği sezonun iyi geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Manavgat'ın iki büyük pazarından biri olan Perşembe Pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren turist akınına uğradı. Side başta olmak üzere Çolaklı, Kumköy, Evrenseki, Gündoğdu, Kızılağaç ve Kızılot'ta bulunan otellerden Perşembe Pazarı'na akın eden turistler esnafın yüzünü güldürürken, turistin bu kadar çok olmasının önümüzdeki günlerde başlayacak olan turizm sezonunun çok iyi geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Çorum'un İskilip ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, kök boğaz hastalıkları, pas ve septoria hastalıkları ile böcek zararlarına karşı üreticileri tedbir almaları konusunda uyardı. Efe, verim kaybı ve arazi bozulması riskine dikkat çekerek, çiftçilerin arazilerini kontrol etmelerini ve ziraat mühendislerine danışarak gerekli uygulamaları yapmalarını istedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta sandıkta gereken cevabı vereceğini söyledi. Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun villasıyla ilgili soruya ise kendisinin böyle bir durumla karşılaşmayacağını belirterek, İstanbul'a mal beyanının neden açıklanmadığını sordu. Kurum, adaletin sadece konuşmakla sağlanmadığını ve dürüst olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, terörün kırmızı çizgi olduğunu ve İstanbul'da herkesin baş tacı olduğunu ifade etti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 6 bin 230 metrekare üzerine inşa edilen Valilik Parkı, Vali Akkoyun'un incelemeleri sonrasında hizmete açıldı. Parkta yeşil çim alanları, ağaç dikimleri, oyun grupları, fitness aletleri ve dinlenme alanları bulunuyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Atatürk Mahallesi Kızarandere Caddesi Oduncuyolu üstü Aktaş mevkisinde bulunan Z.B'ye ait zeytinlik içindeki bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek alevleri söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'ni ziyaret ederek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde yaptığı konuşmada, CHP'nin çeşitli şehirlerde DEM'le karanlık ittifaklar kurduğunu ve ihtiraslarının DEM'in içini hallaç pamuğuna çevirdiğini söyledi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıktı. Şahsın taciz için değil gasp için darp edildiği belirtildi. Şahsın üzerindeki 2 bin TL parayı gasp ettikleri ileri sürüldü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında yazar ve şair Kahraman Tazeoğlu ve Grup Yürüyüşü Diyarbakırlılarla buluşturdu. Etkinliklerde Tazeoğlu şiirlerini seslendirirken, Grup Yürüyüş ise sevilen ezgilerini sundu. Program, plaket takdimleriyle sona erdi.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren Mobil Göç Noktası aracını ziyaret etti. Vali Yavuz, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?