Çorum\'da Oğul, Babayı Vurdu

Çorum'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından evden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.