Çorum'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği - Son Dakika
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Çorum'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği

Çorum\'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği
11.06.2026 19:08
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Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Maarifin Kalbinde Çocuk Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi.

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Maarifin Kalbinde Çocuk Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi.

Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen program öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı.

Yürüyüşün ardından anaokulu öğrencileri, çeşitli gösteriler sundu.

Kentte faaliyet gösteren 11 anaokulunun stant açtığı şenlikte çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlikler yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çekerek, "Ana sınıfına başlayan yavrularımız, paylaşmayı, birbirlerini sevmeyi, birlikte vakit geçirmeyi öğreniyor ve hayata ilk adımlarını anaokullarında atıyor. Üniversite eğitimi ne kadar önemliyse anaokullarındaki eğitim de en az o kadar önemli." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen de şenliğe 2 bin öğrenci ile velilerinin katıldığını dile getirerek, festivalin okulların, öğrencilerin ve velilerinin kaynaşması amacıyla yapıldığını söyledi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arif Ok Arif Ok:
    her sene yapılan şey zaten şenlik diye birşey yok artık çocukluk böyle değişti 0 0 Yanıtla
  • Şafak Citak Şafak Citak:
    aileler için de güzel bir fırsat gibi görünüyo çocuklarını diğer çocuklarla tanıştırmak ve okul öncesi hakkında daha iyi bilgi almak 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Toprak Mehmet Toprak:
    güzel bir etkinlik olmuş çocuklar için bu tür şenlikler tabii ki doğa ile daha çok tanışmalarına ve yeşil alanları sevmelerine yardımcı oluyo 0 0 Yanıtla
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