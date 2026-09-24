Çorum'da Orman İşletme kamyonetiyle çarpışan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da Orman İşletme kamyonetiyle çarpışan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Çorum\'da Orman İşletme kamyonetiyle çarpışan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Çorum'da Gazi Caddesi Anıt Meydanı ışıklarında Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetle çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü yola savruldu. Özel hastaneye kaldırılan sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇORUM'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Davut Ayar (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gazi Caddesi Anıt Meydanı ışıklarında meydana geldi. Davut Ayar yönetimindeki 06 FGB 918 plakalı motosiklet ile K.E. idaresindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 19 ACB 310 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ayar, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından motosiklet sürücüsü, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Davut Ayar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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