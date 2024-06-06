Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı

Çorum\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, M.M.E. idaresindeki otomobil ile S.K'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tarlaya devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ve yanındaki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada araç sürücüleri ve hafif ticari araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.K. ve M.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

06.06.2024 18:11
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Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.M.E. (69) idaresindeki 06 EU 5257 otomobil, Çorum- Osmancık yolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen S.K'nin (27) kullandığı 19 UD 369 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.K. (56), yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan S.K. ve M.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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