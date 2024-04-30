Çorum İskilip'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Çorum İskilip\'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenler arasında otomobil sürücüsü ve kızı da bulunuyor.

30.04.2024 09:17
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Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Nazlı Baskın (32) idaresindeki 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı 19 DE 280 plakalı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Eylül Baskın (14), Elif Baskın (9) ve İsmail Başar (40) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Nazlı ile kızı Eylül Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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