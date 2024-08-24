Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'da İnönü Caddesi Galericiler Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

24.08.2024 01:46
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Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Furkan Y. (22) idaresindeki 19 AD 627 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Galericiler Sitesi kavşağında Berk Y'nin (26) kullandığı 19 AEU 826 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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