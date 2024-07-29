Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

Çorum-Ankara kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında Muhammet Doğan'ın kullandığı araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücünün eşi Habibe Doğan hayatını kaybederken, 2 yaşındaki kızı ağır yaralandı. Yaralı bebek hastaneye kaldırılırken, sürücü ise vefat eden eşinin başından ayrılmadı.

29.07.2024 21:19
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Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kadın öldü, 2 yaşındaki kızı ağır yaralandı.

Muhammet Doğan (27) idaresindeki 55 ACK 015 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolunun 18. kilometresinde takla atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi Habibe Doğan (25) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaşındaki kızı ağır yaralandı.

Yaralı bebek, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarışeyh köyünde imam olduğu öğrenilen ve kazayı hafif atlatan sürücü, vefat eden eşinin başından uzun süre ayrılamadı.

Habibe Doğan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA

Ankara, Bebek, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika
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